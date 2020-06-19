Кольцевое солнечное затмение: как пережить и чем опасно

21 июня харьковчане смогут увидеть кольцевое солнечное затмение. В Харькове его можно будет наблюдать начиная с восьми часов двадцати минут и до половины десятого утра. Максимальная фаза наступит в восемь пятьдесят четыре минуты. Как лунный диск закроет солнце, но по диаметру будет несколько меньше, можно будет увидеть невооруженным глазом. В этом году солнечное затмение совпадает с днем ​​летнего солнцестояния.

Это - предупреждают астрологи - вызовет энергетический шторм. Особенность кольцевого затмения в том, что оно будет последним затмением в двухлетнем цикле по оси Рак-Козерог. Поэтому самые кардинальные изменения принесет именно представителям этих знаков зодиака. Астрологи в период затмения не советуют принимать важные решения и подписывать соглашения.

Кристина Василянская, астролог

Если у вас появились какие-то цели, какие то желания и новые идеи их можно записать, можно собрать информацию, но все начинания лучше отложить на месяц после солнечного затмения. Того кого коснется наиболее сильно это - овнов рожденных с 20-25 марта, потом коснется раков рожденных с 21-26 июня, весов рожденных с 23-28 сентября и также козерогов рожденных с 21-26 декабря

В день затмения, за три дня до него и три после - астрологи советуют держать эмоции под контролем и не подвергаться конфликтам. Больше прислушиваться к себе и окружающему миру. Более внимательно в период солнечного затмения надо отнестись к своему самочувствию, поскольку оно может быть нестабильным.

Кристина Василянская, астролог

В период затмений конечно же могут обострится какие-то хронические болезни. Человек может себя плохо чувствовать, если была затронута сфера его здоровья или его личности. Может быть очень повешенным эмоциональный фон, повешена конфликтность, поэтому в период затмения, особенно в день затмения и 3 дня до и после затмения стоит держать свои эмоции под контролем, не входить в конфликтные ситуации и не совершать каких-то серьезных поступков

Предупреждают об опасности в эти выходные правда погодной и синоптики. На Харьковщину возвращается сезон дождей с грозами. Так, по городу и области в субботу 20 июня - дожди, ожидаются грозы, местами град и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ​​прогреется до 28-33-х градусов тепла, ночью опустится до 17-ти. В воскресенье 21-го, погода также будет жаркой. Днем дожди и грозы, столбик термометра поднимется до отметки в 33 градуса. Отдохнуть от жары можно будет только ночью. Температура воздуха понизится до 15 градусов тепла. Такая же переменчивая погода сохранится и в начале следующей рабочей недели. В понедельник ожидается 25-30 градусов тепла, грозы и дожди.

Агентство Телевидения Новости