Сегодня 10:55
Корейські інженери спрогнозували появу 0,2-нм чипів

Корейський Інститут інженерів напівпровідників представив прогноз розвитку технологій на наступні 15 років.

Згідно з документом, до 2040 року можливе створення чипів із техпроцесом 0,2-нм, що ознаменує перехід в «ангстремну еру».

Дорожня карта включає дев'ять ключових напрямків, серед яких відзначаються пристрої та процеси, штучний інтелект (ШІ), упаковка та квантові обчислення.

Очікується, що кількість шарів у чипах NAND може зрости з нинішніх 321 до 2000. Також прогнозується збільшення продуктивності AI-процесорів до десятків трильйонів операцій за секунду.

Для досягнення норми 0,2 нм, на думку інженерів, знадобиться перехід на транзистори CFET та монолітну 3D-архітектуру.

Великі виробники, такі як Samsung, вже проводять дослідження в області 1-нм технологій.

Джерело: ilenta.com

