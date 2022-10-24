Куп’янську освітянку викрито за змушення вчителів працювати по-російські

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці ліцею за фактом здійснення діяльності, спрямованої на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці липня директорка ліцею у Куп’янському районі під час окупації вирішила співпрацювати з представниками РФ.

Так, на початку серпня «голова» окупаційної адміністрації Великого Бурлука провів збори за участю вчителів та представників відділу освіти. На вказаних зборах псевдоочільник наказав відкривати школи та відновлювати навчальний процес «як у РФ».

Директорка, в свою чергу, повідомила вчителям про впровадження у ліцеї стандартів освіти Російської Федерації. Навчання мало проводитись виключно на російській мові та з використанням російських підручників держави-агресорки.

Після деокупації Харківщини освітянку викрито.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости