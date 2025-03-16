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Люди официально начали тупеть

Люди официально начали тупеть

За последние 15 лет средний уровень интеллекта по миру заметно снизился. Учёные связывают это с изменением потребления информации: соцсети и бесконечные ленты коротких видео убивают способность концентрироваться и логически мыслить.

Что происходит:

— 25% взрослых в развитых странах не могут решить простые математические задачи.

— Почти половина подростков вообще не читают книги — им это просто неинтересно.

— Количество 18-летних, жалующихся на проблемы с концентрацией, резко выросло после 2015 года.

Главная причина — «думскроллинг»: бесконечный поток лёгкого контента, который не требует усилий, зато «засоряет» мозг и отучает от анализа информации.

Но есть и хорошие новости: этот процесс обратим. Учёные говорят, что мозг можно натренировать так же, как мышцы. Достаточно больше читать, решать задачи и заставлять себя думать.

Джерело: https://t.me/gulagru/75481

Новости портала «Весь Харьков»

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