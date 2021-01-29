Мокрый снег и дождь: на выходных в Харьковской области ожидается ухудшение погоды

Циклон, который бушевал на юге Украины, коснулся и Харьковской области. Именно из-за него сегодня было ветрено и снежило.

Однако если в Одессе непогода оставила сломанные деревья, непроездные дороги и оборванные линии электропередач, на Слобожанщине такой погоды не ожидается.

Надежда Максименко, климатолог

Харківська область - вона потрапила в таке «крило» такого циклону. Ми не всередині. Більш потужна частина вологого повітря сніжного циклону - вона потрапила, більш потужніша, на Київ і на більш західну частину, ніж ми. Але теж потрапили от в таке крило. Ця повітряна маса, вона далі піде північніше, а потім вона зустрінеться з нашою – звичною, яка приходить з північного заходу і ще раз до нас прийде.

Впрочем, такая погода продержится недолго. Синоптики обещают, что уже на выходных в Харьковской области будет умеренный снег и дождь. Столбик термометра будет опускаться до пяти градусов ниже нуля - ночью. А днем температура преимущественно будет плюсовой: самый высокий показатель - + 4 градуса.

Горожане признаются, что радуются снегу, впрочем, их разочаровывает, что он быстро тает. Также людям трудно дается резкий температурный скачок.

Людмила, пенсионерка

Погода всегда хорошая. Дождь, снег - все равно. С учетом моего возраста, конечно, какой-то дискомфорт есть, но есть таблетки. Проснулась, померяла давление, выпила таблеточку и - вперед. Ни в коем случае не засиживаться.

Андрей

Мы находимся почти у градусника - ну, нормальная погода, зимняя. Переношу абсолютно нормально. А, да, ну до первого марта, но опять же ожидается потепление, насколько я знаю, теплый февраль.

Ольга, пенсионерка

Снежная, но не морозная. Так от до -5. Это конечно, должна быть зима, вот эта слякоть - неестественно. Но такая зима у нас уже давно, но к таким морозам вряд ли мы вернемся, как в детстве было.

Люди говорят, что лучшая для них зима — это умеренный мороз со снегом. Однако уже готовы к очень холодным зимам.

Агентство Телевидения Новости