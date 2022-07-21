В Ефіопії виявили скам’янілі рештки невідомого раніше науці виду морської лілії, вік якої оцінюють у 150 млн років.

Про це повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science.

Для детального дослідження скам’янілість доставили в палеонтологічну лабораторію факультету природничих наук Сілезького університету в Катовіце.

Польські палеонтологи назвали новий вид Ausichicrinites zelenskyyi “на честь шостого та чинного президента України Володимира Олександровича Зеленського за мужність і відвагу, виявлені у захисті вільної України”, як зазначається в повідомленні.

Ausichicrinites zelenskyyi належить до підгрупи голкошкірих, це перший представник голкошкірого юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті. Рештки добре збереглися: знайдена істота мала 10 довгих рук і гострі кігті, схожі на щупальця, щоб хапатися за морське дно.

Скам’янілість також має ознаки старої травми. Ймовірно, Ausichicrinites zelenskyy пережила напад, втративши одну руку. Сучасні голкошкірі відомі здатністю до регенерації і можуть швидко та повністю відновити втрачені кінцівки.

Агентство Телевидения Новости