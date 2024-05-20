На Сатурн планують відправити новий унікальний модуль: що відомо?

Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів оприлюднило проєкт гвинтового модуля Dragonfly, для майбутнього вивчення найоб'ємнішого природного супутника планети Сатурн — Титана. Остаточну дату міжпланетного старту призначено на середину 2028 р. Уперше місію було позначено 2019 роком, однак скрута фінансування, пандемія коронавірусу ставила формулювання питання під загрозу.

Місія Титан

Місяць газової планети — Титан, віддалений від Землі на більш ніж мільярд кілометрів. Однак виражається одним із найскладніших, але й найпривабливіших космічних тіл для вивчення в Сонячній системі. Титан має щільнішу порівняно із земною атмосферою, що складається переважно з азотистих сполук із деяким вкрапленням метану. Концентрація граничного вуглецю можливо була б вищою, ніж нинішні 3%, але дія сонячних променів формує складні вуглеводні, що випадають опадами на поверхню. Гості казино Elslots також виконують міжпланетні та міжгалактичні місії, розважаючись на ігрових автоматах космічної тематики. Більш результативному дослідженню незвіданих об'єктів допомагає безплатний тренувальний — демонстраційний режим.

Супутник газової планети не обділений метановими озерами з домішкою інших компонентів. Можливо його поверхня приховує цілий океан. Тому дослідження місяця виглядає так привабливо. Взимку 2005 року сюди долетів американський посадковий зонд Huygens, однак повноцінним назвати його не можна. Станція має бути пересувною. Якщо місячна або марсіанська поверхня витримують пересування місяцемарсоходів, то поверхня супутника Сатурна нагадує майже нафтове болото

Модуль Dragonfly

Апарат вертолітного типу покине Землю на потужному носії 2028 року і досягне Титана лише через шість років. Характеристика місії:

проведення геологічних досліджень;

вивчення органічної хімії місяця;

пошук зародків можливого біологічного життя, хоча останнє припущення найфантастичніше — найімовірніше, подібного знайти не вдасться;

обстеження поверхні за допомогою конструкції зворотного розсіювання, приладу для визначення маси молекул виходячи з характеру руху іонів, що знаходяться в електричному, магнітному потоці;

фіксування місцевих погодних умов, сейсмічної активності;

кількість гвинтів дрона — 8;

вартість місії — $3,4 млрд, що на мільярд дорожче марсіанських пересувних модулів.

Проєкт польоту також позначатиме необхідність будівництва великих потужних ракетоносіїв для передбачуваних повторних запусків і обстеження самого Сатурна.

Новости портала «Весь Харьков»