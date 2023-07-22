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Найспекотніші вихідні за останні 50 років: в Греції закликають не виходити на вулицю

Найспекотніші вихідні за останні 50 років: в Греції закликають не виходити на вулицю

Через аномально високу температуру в країні вирують пожежі, а також фіксуються випадки смерті людей від теплових ударів.

В Афінах очікується температура до 45 градусів за Цельсієм.

Хвиля спеки триватиме декілька днів. Про це повідомляє видання «Фокус» із посиланням на «The Guardian».

Провідний метеоролог Панагіотіс Джаннопулос з державної телекомпанії ERT попередив, що на вихідних очікується спека подекуди з температурою повітря понад 40 градусів за Цельсієм.

Тому уряд закликає людей працювати з дому й не виходити на вулицю без нагальної потреби. Ключові туристичні обʼєкти будуть закриті для відвідувачів.

В центральному регіоні Фессалії очікують до 45 градусів за Цельсієм.

Вже відомо, що від теплового удару помер 46-річний чоловік. Подія сталася на острові Евія. Через високу температуру почалася серцево-дихальна недостатність. Чоловік помер у госпіталі.

Зараз в країні вирує 79 лісових пожеж по всій країні. Тому рятувальні служби переведені в стані готовності. Для допомоги з пожежами Франція, Кіпр, Італія та Ізраїль надіслали авіацію. Також протипожежні літаки та гелікоптер надіслала Туреччина.

Агентство Телевидения Новости

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