Навчання у Польщі: основні переваги

Багато українців прагнуть здобути освіту за кордоном. І однією з найпопулярніших країн у цьому контексті є Польща. Які переваги має навчання в Польщі, розповімо у нашій статті.

Висока якість освіти

Польща входить до Європейського Союзу, тому освіта відповідає європейським стандартам. Випускники отримують диплом європейського зразка, який цінується не лише у Східній Європі, а й в Америці.

Система освіти складається з кількох рівнів. Перший — бакалаврат, який є обов'язковим для всіх студентів. На ньому викладаються основи професії. На 4-му курсі бакалаврату студенти проходять практику та пишуть кваліфіковану дипломну роботу.

Другий рівень — магістратура. Вона потрібна тим студентам, які хочуть поглиблено вивчати професію або почати викладати. Навчання зазвичай займає 2 роки.

Після магістратури також можна продовжити навчання, щоб, наприклад, вести наукову діяльність. Навчання на кандидата/доктора наук займає ще 4 роки.

Практика у Європі

Польські університети співпрацюють з іншими європейськими навчальними закладами. Тому українські студенти мають можливість відправитися за програмою обміну до провідних європейських країн, таких як Франція, Італія, Англія, Німеччина та інші. Це чудовий досвід, який знадобиться у житті й буде великою перевагою при працевлаштуванні.

Доступна вартість

У Польщі вартість навчання демократична та практично така сама, як в українських навчальних закладах. Якщо порівнювати з розцінками на навчання інших європейських країн, то, знову ж таки, ціни набагато доступніші.

Робота у Польщі

Українці після закінчення навчання можуть залишитись працювати в Польщі. Знайти роботу з якісною освітою неважко. Щобільше, багато студентів підприємства працевлаштовують одразу після проходження практики.

Легкий процес вступу

Аби вступити до польського університету абітурієнту не потрібно проходити додаткові курси чи тестування. Винятком є ​​курси польської та англійської мов. Зарахування здійснюється на підставі шкільного атестата.

Пакет документів також мінімальний. Залежно від обраного навчального закладу він може відрізнятися. Ознайомитись із точним переліком необхідних документів можна на офіційному сайті навчального закладу.

Комфортне життя в іншій країні

Польща сусідує з Україною. Тому адаптація в чужій країні для багатьох студентів проходить швидко та легко. Адже культура та мова мають схожість.

Крім того, територіальна близькість країн дозволяє часто приїжджати до України на канікули чи вихідні. Проїзд має доступну вартість.

Вивчення кількох мов

Для вступу до польського університету необхідно закінчити мовні курси польської мови. Ще можна вибрати програму навчання англійською, володіння цією мовою на високому рівні також необхідно буде підтвердити сертифікатом. Тож, навчання у Польщі неминуче супроводжується вивченням іноземних мов. А це великий плюс для кожної людини, яка хоче побудувати кар'єру і досягти успіху в житті.