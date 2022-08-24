Офлайн чи онлайн: яким буде навчання в українських школах з 1 вересня

Навчальний рік розпочнеться зовсім скоро, а дискусії стосовно того, яким саме він повинен бути, не вщухають досі. Частина батьків та вчителів впевнені, що відновлювати очне навчання зарано. Інші переконують, що дистанційний формат не принесе потрібних результатів, а найбільша військова загроза вже позаду. То яким буде навчальний процес 2022/23, дізнаємось далі.

Дистанційне навчання: “за” та “проти”

Яким буде навчання у школах з 1 вересня, повинні вирішити місцеві органи влади, адже саме на них, вчителів та батьків поклав відповідальність президент України. Проте, вже сьогодні у суспільстві побутує думка, що вид навчального процесу цьогоріч - наче рулетка, яку пропонують ігрові майданчики (на них можна грати також в самі кращі ігрові автомати безкоштовно): 100% впевненості в тому, що буде краще саме так, а не інакше, не має ніхто.

Зрозуміти, які сильні та слабкі сторони має дистанційка, допоможе детальний її аналіз.

Отже, аргументи за дистанційне навчання:

У воєнний час дитина не відвідуватиме школу та не ховатиметься в ненадійних підвалах. Батьки будуть постійно поруч, і це подарує їм певне відчуття безпеки.

Оскільки найбажанішими мішенями для ворога є місця масового скупчення людей, школи з дистанційним навчанням у їх список не увійдуть.

Під час повітряної тривоги вчителі не зможуть заспокоїти панічні настрої серед учнів та спокійно вивести їх у підвал.

Дітям, які змушені були покинути свої домівки через війну, не потрібно буде повертатися у небезпечні райони заради навчання, адже вчитися дистанційно можна у будь-якому куточку планети.

Аргументи проти дистанційного навчання:

У воєнний час повністю безпечного місця немає, тому вдома так само небезпечно, як і в школі.

Дистанційне навчання не дає потрібних результатів.

У деяких районах безпечні укриття знаходяться саме у школах, і туди під час повітряної тривоги ховаються місцеві жителі. Через це немає сенсу тримати дитину вдома на дистанційці.

Перебуваючи на дистанційному навчанні, діти молодших класів не можуть залишатися вдома наодинці, а далеко не всі батьки мають можливість бути вдома з дітьми в робочий час.

Очне навчання нагадає дитині про звичайне, мирне життя. Вона зможе спілкуватися з однолітками, відвідувати гуртки тощо.

Як школи готуються до навчального року?

На даний момент всі українські школи готуються до нового навчального року. В них проводять косметичні ремонти та генеральні прибирання. Крім цього, у школах продовжують облаштовувати безпечні бомбосховища, які відповідатимуть всім державним нормам та вимогам. Згідно розпорядження президента України, розпочати очне навчання у вересні зможуть лише ті школи, як будуть відповідати вимогам воєнного часу.

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