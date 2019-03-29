Перевод часов в ночь перед выборами: мнение харьковчан и медиков

Несмотря на то, что время в Украине называют киевским - именно в Харькове находится Государственная служба единого времени и эталонных частот, которая не имеет аналогов в Украине. Поэтому те, кому важно быть точными - сверяются с Харьковом.

Владимир Солдатов, и.о. нач. лаборатории Единого времени и эталонных частот:

Эталонов нет, вот – главный Национальный единственный в Харькове. Остальные - это, как бы есть, вторичные. И это достаточно дорогие устройства, чтоб они были во многих городах. Стоимость одного стандарта порядка 300 тысяч долларов.

Сверяются с эталонным временем мобильные операторы, Министерство обороны, промышленные объекты и банки. В ночь с 30 на 31 марта все они вместе со всеми украинцами переведут стрелки часов на 1 час вперед. Главная цель изменения времени - экономия использования искусственного освещения. И хотя обычно весной эта процедура огорчает подавляющее большинство людей, некоторые харьковчане её поддерживают.

Владимир, харьковчанин:

Я - за, оскільки, це по-перше, допомагає економити час та кошти, відповідно. Бо продовження нормального робочого дня призводить до того, що ми менше спалюємо електроенергіїї. А по друге, це стародавна традиція, яка починається ще з 18 століття. ЇЇ вигадали доволі розумні люди в Голандії. Тому мені приємно відчувати, що ми доєднуємося ще й до традиції певної.

А вот медики выступают категорически против. Говорят, перевод стрелок часов оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Ирина Горяшко, врач-терапевт Харьковской клинической больницы №27:

Естественно переход на летнее время приводит к различным стрессовым ситуациям. В частности, это характерно для лиц, которые хроническими заболеваниями болеют – это хронические гастриты, холециститы. Также у людей возникает очень быстрая раздражительность, усталость возникает.

Легче всего на летнее время переходят так называемые «жаворонки», те, кто любит просыпаться с первыми солнечными лучами, сложнее всех – «совам» и людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Анна, студентка 4 курса:

Я быстро адаптируюсь - из-за этого мне как-то без разницы. Может, более пожилым людям - старшему поколению тяжело, но мне пока нормально.

Руслан:

Я просто не живу от времени и не завишу от времени, поэтому мне как-то без разницы переводят часы, не переводят. Я знаю, во сколько мне ложится, я знаю, во сколько мне вставать и все.

Ирина, харьковчанка:

Начинается недосыпание, ведь сейчас весна… авитаминоз у многих людей - не хватает витаминов, организм ослабел.

Тем, кто входит в группы риска медики советуют в этот период хорошо высыпаться и хотя бы на время исключить из рациона алкоголь, жирную и сладкую пищу.

Ирина Горяшко, врач-терапевт Харьковской клинической больницы №27:

Необходимо обязательно исключить физическую нагрузку. Желательно делать прогулки за 30 минут до сна, употреблять больше в приём пищи фруктов, овощей, также необходимо отказаться ближе в вечернее время от гаджетов, мобильных телефонов.

Немного поднимет настроение тем, кто не доспал погода. В Харькове и области в эти выходные будет тепло и солнечно. В субботу 30 марта - облачно с прояснениями, днем температура поднимется до 12 градусов тепла, ночью следует ожидать - 4 градуса тепла. В воскресенье в течение всего дня будет облачно с прояснениями, без осадков, днем температура прогреется до 13 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки плюс пять.

Агентство Телевидения Новости