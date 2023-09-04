04.09.2023 13:05
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Перший урок пройшов для першокласників на одній зі станцій метрополітену
Сьогодні перший у житті шкільний урок пройшов на одній зі станцій метрополітену для 13 першокласників Немишлянського району.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
На заняття учні прибули на шкільному автобусі у супроводі першої вчительки та тьюторів, які будуть супроводжувати та допомагати дітям робити перші кроки шкільного життя.
«Яскравий кабінет, ігри-знайомство з однокласниками та невеличкі подарунки стануть цікавим стартом до Країни Знань!» – зазначили у районній адміністрації.