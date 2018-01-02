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Первое суперлуние в 2018 году (фото)

1 января жители Земли наблюдали суперлуние. Это явление возникает, когда Луна находится на ближайшей точке (перигей) или вблизи ее ближайшей точки на орбите вокруг Земли.

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Когда Луна достигает перигея, для жителей Земли она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в "обычные" полнолуния.

В следующий раз такое суперлуние можно будет наблюдать совсем скоро - 31 января. В этот день жители Северной Америки и Восточной Азии смогут наблюдать полное лунное затмение. Второе суперлуние за такой незначительный период времени бывает раз в 2,5 года.

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

Первое суперлуние в 2018 году (фото)

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