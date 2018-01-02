Первое суперлуние в 2018 году (фото)

1 января жители Земли наблюдали суперлуние. Это явление возникает, когда Луна находится на ближайшей точке (перигей) или вблизи ее ближайшей точки на орбите вокруг Земли.

Когда Луна достигает перигея, для жителей Земли она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в "обычные" полнолуния.

В следующий раз такое суперлуние можно будет наблюдать совсем скоро - 31 января. В этот день жители Северной Америки и Восточной Азии смогут наблюдать полное лунное затмение. Второе суперлуние за такой незначительный период времени бывает раз в 2,5 года.

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