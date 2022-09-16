Почему деревья рекомендуют садить осенью?
Новичок в дачном деле считает, что осенью стоит лишь собирать урожай, убирать желтую листву и отдыхать у костра с чашечкой глинтвейна. А опытные садоводы прекрасно знают, что время отдыха еще впереди, ведь в сентябре-октябре такая подходящая пора для посадки плодовых деревьев и не только. Учитывая, что украинская осень обычно теплая и длительная (иногда холодает только в конце ноября), а вот весна бывает короткая и очень переменчивая, это действительно так. Какие еще преимущества у осенней посадки?
Чем хороша осенняя посадка?
Причин, чтобы устроить осеннюю посадку, не дожидаясь весны, очень много. Если вам удалось купить саженцы в Харькове по осенним скидкам, не стоит откладывать их посадку, а выбирать погожий день и заниматься садовничеством. Преимущества осенней посадки:
- Саженцы быстро укореняются, потому что осенью растение занимается именно наращиванием корней, а не зеленой массы.
- При посадке под зиму, все растения проходят так называемую «закалку», поэтому в дальнейшем «осенний» сад будет спокойнее переносить перепады температур, в отличие от «весенних» саженцев, которые и вовсе могут вымерзнуть, если внезапно вернутся заморозки.
- Посадили дерево осенью? Ждите, что в следующем году такие саженцы начнут расти и развиваться на пару недель раньше, чем другие.
- Осенью работ по даче меньше, поэтому время на посадку молодого сада всегда найдется. А весной сэкономленное время вы потратите на более важные дела. Особенно это касается тех дачников, которые весной не знают за что хвататься от обилия предстоящих работ.
- Осенью сажать деревья очень легко. Посадили, полили и всё! Всё остальное сделают осенние дожди, которые в отличие от весенних, обычно затяжные. А при посадке весной, за полив придется отвечать самостоятельно.
Достаточно лишь один раз попробовать посадку «под зиму», чтобы убедиться, что такие деревья прекрасно укореняются и весной уже готовы расти, развиваться, цвести и радовать глаз.
Такое явление – никакая не магия, а легко объяснимый ботанический процесс. В теплое время года при активном сокодвижении, рост корней останавливается. Поэтому, если саженец не отличается сильной корневой системой, он может легко погибнуть. Ну и конечно же, осенняя покупка саженцев – экономически выгодная затея, ведь на деревца обычно предлагают хорошие сидки, иногда можно купить отличные сорта буквально за копейки.
Конечно же, стоит обращать внимание на морозостойкие сорта яблок, груш и слив при такой посадке, а с персиками, черешнями и абрикосами лучше подождать до весны. Увесистых урожаев вам, уважаемые дачники!