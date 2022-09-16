Почему деревья рекомендуют садить осенью?

Новичок в дачном деле считает, что осенью стоит лишь собирать урожай, убирать желтую листву и отдыхать у костра с чашечкой глинтвейна. А опытные садоводы прекрасно знают, что время отдыха еще впереди, ведь в сентябре-октябре такая подходящая пора для посадки плодовых деревьев и не только. Учитывая, что украинская осень обычно теплая и длительная (иногда холодает только в конце ноября), а вот весна бывает короткая и очень переменчивая, это действительно так. Какие еще преимущества у осенней посадки?

Чем хороша осенняя посадка?

Причин, чтобы устроить осеннюю посадку, не дожидаясь весны, очень много. Если вам удалось купить саженцы в Харькове по осенним скидкам, не стоит откладывать их посадку, а выбирать погожий день и заниматься садовничеством. Преимущества осенней посадки:

Саженцы быстро укореняются, потому что осенью растение занимается именно наращиванием корней, а не зеленой массы. При посадке под зиму, все растения проходят так называемую «закалку», поэтому в дальнейшем «осенний» сад будет спокойнее переносить перепады температур, в отличие от «весенних» саженцев, которые и вовсе могут вымерзнуть, если внезапно вернутся заморозки. Посадили дерево осенью? Ждите, что в следующем году такие саженцы начнут расти и развиваться на пару недель раньше, чем другие. Осенью работ по даче меньше, поэтому время на посадку молодого сада всегда найдется. А весной сэкономленное время вы потратите на более важные дела. Особенно это касается тех дачников, которые весной не знают за что хвататься от обилия предстоящих работ. Осенью сажать деревья очень легко. Посадили, полили и всё! Всё остальное сделают осенние дожди, которые в отличие от весенних, обычно затяжные. А при посадке весной, за полив придется отвечать самостоятельно.

Достаточно лишь один раз попробовать посадку «под зиму», чтобы убедиться, что такие деревья прекрасно укореняются и весной уже готовы расти, развиваться, цвести и радовать глаз.

Такое явление – никакая не магия, а легко объяснимый ботанический процесс. В теплое время года при активном сокодвижении, рост корней останавливается. Поэтому, если саженец не отличается сильной корневой системой, он может легко погибнуть. Ну и конечно же, осенняя покупка саженцев – экономически выгодная затея, ведь на деревца обычно предлагают хорошие сидки, иногда можно купить отличные сорта буквально за копейки.

Конечно же, стоит обращать внимание на морозостойкие сорта яблок, груш и слив при такой посадке, а с персиками, черешнями и абрикосами лучше подождать до весны. Увесистых урожаев вам, уважаемые дачники!