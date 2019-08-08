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Под Одессой нашли "торговый центр", которому 7000 лет

Под Одессой нашли торговый центр, которому 7000 лет

Археологи Одесского университета исследовали "торговую факторию", которой семь тысяч лет. 

Археологическая практика студентов факультета истории и философии Одесского университета им. Мечникова этим летом проходила на поселении эпохи неолита Каменное-Завалье в Савранском районе Одесской области. Именно в это время на территории Украины впервые появляются общества земледельцев и скотоводов, строивших постоянные дома и живших в достаточно больших населенных пунктах.

В этом сезоне работы, кроме основного объекта – части дома первых земледельцев, — зацепили и несколько мусорных ям, судя по всему, относившихся к другому, возможно, более позднему дому «ленточников». Именно эти ямы и дали самые яркие находки, рассказал «Думской» руководитель экспедиции кандидат исторических наук Дмитрий Киосак: выразительные серии фрагментов посуды, которые, судя по орнаменту и технологии изготовления, происходят из регионов, довольно далеких от современной Савранщины. Так, исследователи обнаружили осколки посуды культуры Дудешть из Румынского Подунавья, керамику культур Бюкк и Альфельд из восточной Венгрии и Словакии, а также черепки группы Шарка из польской Силезии.

Такое разнообразие импорта сильно отличается от того, что обычно наблюдают на поселениях этого времени, даже в Центральной Европе, недалеко от ареалов всех культур-доноров. Что уж говорить о крайнем востоке ареала «ленточников» – тут такое обилие импортов является в известной мере сенсацией. Скорее всего, предметом импорта была не сама керамика, а ее содержимое: посуда – лишь тара.

Что же привлекало людей с доброй половины неолитической Европы в Побужье? Дмитрий Киосак не исключает, что графит. Этот серебристый материал, добываемый здесь до сих пор, часто использовался для украшения посуды. В Завалье, в пяти километрах от поселения, которое копали одесские археологи, находится огромный графитовый карьер, сотрудники которого, кстати, очень помогли экспедиции — описали геологию региона, предоставили точные карты и технику для закрытия раскопа.

Агентство Телевидения Новости

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