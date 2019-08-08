Под Одессой нашли "торговый центр", которому 7000 лет

Археологи Одесского университета исследовали "торговую факторию", которой семь тысяч лет.

Археологическая практика студентов факультета истории и философии Одесского университета им. Мечникова этим летом проходила на поселении эпохи неолита Каменное-Завалье в Савранском районе Одесской области. Именно в это время на территории Украины впервые появляются общества земледельцев и скотоводов, строивших постоянные дома и живших в достаточно больших населенных пунктах.

В этом сезоне работы, кроме основного объекта – части дома первых земледельцев, — зацепили и несколько мусорных ям, судя по всему, относившихся к другому, возможно, более позднему дому «ленточников». Именно эти ямы и дали самые яркие находки, рассказал «Думской» руководитель экспедиции кандидат исторических наук Дмитрий Киосак: выразительные серии фрагментов посуды, которые, судя по орнаменту и технологии изготовления, происходят из регионов, довольно далеких от современной Савранщины. Так, исследователи обнаружили осколки посуды культуры Дудешть из Румынского Подунавья, керамику культур Бюкк и Альфельд из восточной Венгрии и Словакии, а также черепки группы Шарка из польской Силезии.

Такое разнообразие импорта сильно отличается от того, что обычно наблюдают на поселениях этого времени, даже в Центральной Европе, недалеко от ареалов всех культур-доноров. Что уж говорить о крайнем востоке ареала «ленточников» – тут такое обилие импортов является в известной мере сенсацией. Скорее всего, предметом импорта была не сама керамика, а ее содержимое: посуда – лишь тара.

Что же привлекало людей с доброй половины неолитической Европы в Побужье? Дмитрий Киосак не исключает, что графит. Этот серебристый материал, добываемый здесь до сих пор, часто использовался для украшения посуды. В Завалье, в пяти километрах от поселения, которое копали одесские археологи, находится огромный графитовый карьер, сотрудники которого, кстати, очень помогли экспедиции — описали геологию региона, предоставили точные карты и технику для закрытия раскопа.

Агентство Телевидения Новости