Прогноз синоптиков: когда в Украину придут сильные морозы и снегопады

Сильные снегопады и снижение температуры до -20, -25 градусов мороза синоптики прогнозируют во второй половине января.

Об этом заявил на заседании госкомиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида.

Отмечается, что снегопады и морозы ожидаются уже на следующей неделе.

"Ухудшение погодных условий прогнозируется 18 января. Мы ожидаем прохождения по Центральной Украине кроме Востока и Запада активных циклонов, которые приведут к снегопадам и усилению ветра. Мы ожидаем прирост снежного покрова на 10-20 сантиметров в большинстве регионов Украины", - сказал Кульбида.

Он отметил, что 15-17 января также прогнозируется снегопад и уровень покрова около 10 сантиметров.

"Суммарное количество снежного покрова может составить 20-30 сантиметров в большинстве областей Украины", - добавил Кульбида.

Помимо этого, он сообщил, что 21-22 января ожидается циклон с Балкан, который принесет сильные снегопады с переходом в дождь, гололедом и усилением штормового ветра до 15-24 метров в секунду.

Прогнозируются значительные колебания температурного режима.

По его словам, в ближайшие дни температура снизится в ночное время до -4, -9 градусов, а на северо-востоке до -10, -14 градусов мороза.

"Начиная с 25 января есть высокая вероятность сильного похолодания в Украине до -14, -19, а 27-28 января до -20, -25 градусов мороза. Это тот прогноз, который мы можем сделать сегодня, но за три-четыре дня до начала этих периодов мы их детализируем", - добавил он.

Источник: Лига

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