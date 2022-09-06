Протягом року форма навчання у школах Харкова може змінитися, – Ігор Терехов

Залежно від безпекової ситуації форма навчання у закладах середньої освіти міста Харкова може бути змінена протягом навчального року 2022/2023 рр.

Про це в інтерв’ю проєкту «Децентралізація» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, запроваджена дистанційна форма навчання є найбільш оптимальною та безпечною в умовах воєнного стану, однак залежно від безпекової ситуації навчальний процес може повернутися в офлайн-режим. На цей випадок у закладах середньої освіти міста наразі приводять до ладу захисні споруди та найпростіші укриття.

«Співробітники ДСНС у серпні завершили обстеження будівель і територій закладів освіти Харкова на відповідність їхніх укриттів встановленим вимогам. І там, де є зауваження, ми проводимо ремонт, облаштовуємо укриття всім необхідним».

Міський голова повідомив, що із 184 закладів загальної середньої освіти укриття є у 126-ти. Коли дозволить безпекова ситуація, навчання у форматі офлайн можна буде організувати лише у 101-ній школі Харкова.

«Так, приймати учнів на очне навчання зможуть лише ті школи, які обладнані укриттями, що відповідають необхідним нормам. Тому учні 83-х шкіл, які не мають укриттів, будуть переміщені до закладів, де такі укриття є», – повідомив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости