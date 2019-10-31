Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 174

Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной

Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной

Американские математики решили одну из самых сложных проблем — гипотезу о существовании бесконечного числа простых чисел-близнецов. Однако доказать это предположение удалось только для частного случая: конечного поля, то есть множества, состоящего из ограниченного количества элементов. Как пишет издание Live Science, это аналогично математическому доказательству, сделанному в альтернативной Вселенной, где бесконечное множество чисел замкнуто само на себя подобно часовому циферблату, передает lenta.ru.

Исследователи воспользовались тем фактом, что элементы конечного поля образуют многочлены, как и обычные числа. Кроме того, известно, что утверждения, которые верны для целых чисел, верны и для многочленов конечного поля. Например, существуют пары простых чисел (числа-близнецы), отличающихся на 2 (например, 3 и 5, 11 и 13), и вместе с этим существуют пары многочленов конечного поля, также отличающиеся на определенное число.

Многочленам соответствуют графики, поэтому математики обратились к геометрии, которая стала удобным инструментом для подтверждения гипотезы, что в конечных полях существует бесконечное количество парных многочленов. Однако вряд ли удастся доказать таким же образом гипотезу о существовании бесконечного количества чисел-близнецов, а также простых чисел, разница между которыми равна любому числу. По словам ученых, возможно, что гипотеза должна доказываться совсем по-другому.

Простыми числами называют целые положительные числа (натуральные), которые делятся лишь на единицу и само себя.

Источник: charter97.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 