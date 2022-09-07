Ресурси для перевірки рівня англійської

Перевірка рівня англійської мови — перше з чого починається навчання у школі, з репетитором чи самостійно. Розуміння, якими навичками ви володієте дозволяє обрати навчальну програму, яка найбільше вам підходить. В результаті чого, ви ретельніше зможете підготуватися до міжнародних іспитів з англійської. Також, результат тесту повідомляє роботодавцю про ваші мовні навички, які дають можливість отримати омріяну роботу.

Тести для перевірки рівня англійської

Test English

На сайті test-english.com ви маєте змогу перевіряти знання англійської частково, тобто ви можете здати окремий тест на знання граматики, інший на розуміння англійської на слух, читання чи письма. Крім цього є можливість пройти загальний тест з англійської, який перевіряє всі вищезгадані навички. Іспити Test English розроблені таким чином, щоб підготувати учнів до міжнародно-визнаних іспитів, таких як KET, FCE, TOEFL, IELTS тощо.

British Council

Тест British Council оцінює лексику та граматику. Результати іспиту дають орієнтовну оцінку ваших знань, завдяки чому, в подальшому, ви зможете обрати правильний навчальний курс, який відповідатиме вашим знанням.

ESL Language Studies Abroad

ESL Language Studies Abroad — це комплексний тест з англійської мови, за допомогою якого ви зможете оцінити навички аудіювання та знання граматики. Іспит складається із 40 питань, виконання яких займе близько 15-20 хвилин. У кінці тесту ви матимете змогу побачити правильні відповіді, які дозволяють проаналізувати помилки та в подальшому не допускати їх.

Bridge English

Порівняно з іншими безкоштовними іспитами з англійської Bridge English дає можливість перевірити не тільки лексику та граматику, а й словниковий запас та розуміння прочитаного та сприймання англійської на слух. Завдання іспиту Bridge English мають певну схожість із міжнародно-визнаними іспитами, тому допомагають підготуватися до них. Даний тест складається із 100 запитань на виконання яких відводиться 65 хвилин.

Grade

На сайті школи англійської у Києві Grade у вас є можливість пройти безкоштовний онлайн-тест на визначення рівня англійської. Тест складається із двох частин:

тестування лексики та граматики (50 завдань);

перевірка письмових навичок (есе на 100 слів).

Час відраховується таймером, тому, в загальному, на виконання завдань відводиться 50 хвилин. Зупинити таймер можна лише один раз.

Stafford House International

Stafford House International — це короткий онлайн-тест із 25 запитань. Унікальність іспиту в тому, що більшість запитань мають декілька варіантів відповідей, найбільш вірна оцінюється вищим балом. Таким чином, ви зможете перевірити чи володієте ви вільно живою англійською та наскільки ви відчуваєте відповідність синоніма до конкретного слова, яке використовується в запропонованій ситуації.

Track Test

Track Test відповідає критеріям Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR), що дає змогу отримати сертифікат, який свідчитиме про ваш рівень англійської. Завдяки цьому, ви зможете додати його до резюме. Іспит безкоштовний частково, якщо вам достатньо перевірити граматику, то в такому разі плата не стягується, у платну версію входить аудіювання та читання.