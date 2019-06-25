Результаты ВНО с максимальными баллами: как харьковские школьники сдали тест в этом году

200 баллов по математике, 199 баллов по украинскому языку и литературе и 196 – английский. Программа максимум на ВНО, которую воплотила в жизнь ученица университетского лицея.

Елизавета Водовозова рассказывает, что будущее планирует связать с компьютерными науками. Учиться за границей девочка не хочет. Говорит, что останется в родном Харькове с семьей и друзьями.

Елизавета Водовозова, набрала 200, 199 и 196 баллов на ВНО

Хотелось бы связать свое будущее с программированием, но куда поступать, я еще не решила. Вот мне бы хотелось работать с компьютерами и учить математику дальше. Потому что это интересно. Это то, что будет действительно актуально в ближайшем будущем, это развивается, открываются новые вещи с каждым годом. Даже, я бы сказала, с каждым днем, ​​и всегда можно узнать что-то новое

Девочка показывает свою школьную парту, за которой училась два года. Говорит, выбрала ее не из-за того, что она последняя, ​​просто она в то время была свободной. Лиза уверена - знания измеряются объемом подготовки. Рассказывает, что привыкла всегда побеждать и быть первой, поэтому такие высокие результаты – итог упорной и продолжительной работы.

Елизавета Водовозова, набрала 200, 199 и 196 баллов на ВНО

Я считаю, что подготовка шла прямо в рабочем режиме, на уроках математики. Тем более, у нас в школе хорошие учителя, и постепенно просто шла подготовка. Просто нужно повторять - решать тесты, чтоб ничего не забылось

Елизавета Водовозова говорит: несмотря на то, что к точным наукам ее тянуло с самого детства, ее также интересует и музыка, и искусство.

Такие тенденции к выбору будущей профессии, по словам Александра Сидоренко, директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования, с каждым годом набирают все большие обороты.

Так, с компьютерными науками планируют связать жизнь большинство выпускников, а не хватает спроса сейчас занятию педагогическим делом.

А такие дети, как Лиза, по мнению Сидоренко, - настоящий феномен современности.

Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования

Що ж стосується 200-бальних оцінок, то ще раз наголошую. Застерігаю. Упаси нас господи давати оцінку рівню якості знань винятково тільки по 200-бальних оцінках. Це унікальні явища, це унікальні діти, і ці оцінки дуже часто є не тільки результатом самої школи, скільки результатом загальних зусиль батьків, дітей, репетиторів, педагогів…

Всего на Харьковщине во время основной сессии ВНО абитуриенты получили 25 отметок с результатом в 200 баллов, традиционно уступив при этом Львовщине, говорит Александр Сидоренко.

А возглавляет рейтинговый список в 200 баллов столица - там максимальное количество баллов получили 63 выпускника.

Среди нарушений, которые обнаружили проверяющие во время проверки - это использование техники, а вот печатными материалами пытались воспользоваться всего несколько человек.

В свою очередь, директор Департамента науки и образования ХОГА Лариса Карпова отмечает, что наименьшая явка участников на тестирование, а это 86,9% - наблюдалась на ЗНО по химии. Вместе с тем, именно по химии абитуриенты набрали максимально возможное количество правильных ответов, которое было оценено в 200 баллов.

Лариса Карпова, директор Департамента науки и образования ХОГА

Тестування з української мови та літератури пройшли більш ніж 20 тисяч осіб, що становить десь приблизно 96% від загальної кількості зареєстрованих, і можна сказати, що є найвищим відсотком явки учасників Харківщини на ЗНО 2019

Между тем, основная сессия ВНО состоялась уже в двенадцатый раз. А для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти тестирование, попробовать свои силы можно будет во время дополнительной, которая продлится с 26 июня до 11 июля.





Агентство Телевидения Новости