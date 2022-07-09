Російська мова в Україні: освітній омбудсмен пояснив, чи можуть діти вчити у школі мову окупантів

Що стосується вивчення у школах російської літератури, то, на думку омбудсмена, наразі без неї можна обійтися.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України мовне питання постало досить гостро: багато російськомовних українців стали переходити на українську мову, не бажаючи говорити мовою окупантів. Проте в українських школах все ще прямої заборони на вивчення російської немає, пише УНІАН.

Як пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Детектор медіа», якщо батьки вважають себе етнічними росіянами, вони можуть звернутися до школи з проханням про те, щоб їхня дитина вивчала у школі російську мову.

«Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову», – заявив він.

Горбачов пояснив, що законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних закладах освіти мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

Що стосується вивчення у школах російської літератури, то, на думку омбудсмена, наразі без неї можна обійтися.

«Хай така література відпочине, поки йде війна. Після перемоги можна повернутися до цього питання й подивитись, які твори російських авторів можна повертати у програми», – зазначив він.

З початком вторгнення Росії в Україну і викриттям всіх тих звірств, які вчиняють окупанти на території нашої держави, не дивно, що ненависть до всього російського зростає з геометричною прогресією. Раніше в Україні запропонували запровадити в школі «русофобію». Петиція з відповідним прохання про створення у шкільній програмі нового предмету з’явилася на сайті президента України.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пропонує з 1 вересня замінити у школах дисципліну «російська мова» іншими навчальними предметами. Він також наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.

Як повідомив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, в Україні переглянуть шкільну програму з літератури та історії через війну, проте навряд чи повністю відмовляться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей нацменшин.

Сергій Горбачов і раніше висловлював думку, що російська мова може викладатися у загальноосвітніх школах у разі, якщо весь батьківський колектив це підтримуватиме. Він додав, що російська мова досі для багатьох громадян залишається рідною, попри те, що це мова країни-агресора, «і тому тут треба йти за чинним законодавством».

Агентство Телевидения Новости