С 1 января в Украине повысили зарплаты педагогам
С 1 января в Украине размеры должностных окладов и доплат для педагогов повысились на 5-30%.
Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2021 года.
На 10% зарплату подняли:
педагогам в заведениях специализированного образования, художественного, спортивного, военного и научного направления и других заведениях специализированного образования;
руководящим и педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах,
педагогам в высших профессиональных (профессионально-технических) училищах, центрах профессионального (профессионально-технического) образования,
педагогическим работникам учебных заведений интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион).
На 20% больше будут платить педагогическим работникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам:
в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа (специальных, санаторных),
в учебных заведениях для детей, требующих особых условий воспитания и длительного лечения (или при наличии в учебных заведениях таких классов, групп),
в учебных заведениях при учреждениях исполнения наказаний,
приемниках-распределителях для детей,
школах социальной реабилитации и профессиональных училищах социальной реабилитации,
центрах медико-социальной реабилитации детей,
специальных воспитательных учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы,
приютах для детей, социально-реабилитационных центрах (детских городках) и центрах социально-психологической реабилитации детей,
в домах ребенка, детских домах и заведениях общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
На 25% – педагогам в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), в инклюзивно-ресурсных центрах и логопедических пунктах.
На 30% – педагогам в специализированных домах ребенка, детских домах и заведениях общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (или при наличии в них групп, классов), с контингентом лиц с особыми образовательными потребностями или нуждающихся длительного лечения; в противотуберкулезных учреждениях, учреждениях, отделениях для детей, больных активными формами туберкулеза.
Зарплаты также повысились за использование иностранного языка в работе, за ведение групп продленного дня, классное руководство и проверку домашних работ.
Источник: Левый Берег