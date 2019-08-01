Samsung Galaxy: ожидаемые новинки лета 2019

Официальная презентация нового Samsung Galaxy Note 10+ 5G назначена на 7 августа 2019 года и пока премьера еще не состоялась, в сети уже появились спойлеры относительно дизайна и функционала гаджета.

Просочившиеся рендеры и фотографии, по-видимому, демонстрируют Galaxy Note 10 Plus и Galaxy Note 10 Plus 5G. Кроме того, Samsung Galaxy Note 10 может иметь экран меньше чем у своего предшественника, а водостойкость на порядок выше.

Европейские покупатели могут зарезервировать Galaxy Note 10 до даты выпуска телефона. Для этого, нужно зайти на официальный сайт и перейти в свою учетную запись Samsung. Как только Galaxy Note 10 будет анонсирован пройдет не менее пары недель, прежде чем вы сможете его купить. Сравнить цены на флагманы от Самсунг прошлых лет можно по этой ссылке.

Слухи и утечки информации не обошли стороной и цену Note 10. Неофициальные источники утверждают, что за модель на 256 ГБ производитель будет просить 999 евро. Это довольно большой шаг вперед, по сравнению с ценой Note 9, но он не такой уж и дорогой, как Samsung Galaxy S10.

На передней стороне смартфона будет располагаться селфи камера, без видимого динамика, что может указывать на наличие звукоподавляющего экрана. На тыльной стороне будет расположена вертикальн основная камера из трех модулей. По слитым в сеть рендерам видно, что дизайн смартфона дополняют металлические рамки, разъем для наушников, а также кнопка Bixby. Но есть и другие источники, указывающие на отсутствие гнезда для наушников.

На официальном сайте производителя были указаны названия цветовых решений, в которых появится новый телефон: Aura Glow, Aura Black и Aura White. Кроме них, в сеть просочилась необыкновенная розовая версия смартфона. Учитывая, что у всех последних флагманов Samsung присутствует водонепроницаемость, вполне логично ожидать ее и у Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Из видеоролика, экран Note 10, по-видимому, имеет 6,3 дюйма, вероятно, с разрешением 1440x3040.

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