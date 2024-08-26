Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа із зображення на Туринській плащаниці

Італійські вчені за допомогою штучного інтелекту відтворили обличчя Ісуса Христа зі шматка тканини, в який, як переконані деякі науковці, його загорнули після розп’яття.

Туринська плащаниця протягом століть неодноразово опинялася в центрі суперечок: дехто вважає, що в матеріалі можна розгледіти обриси обличчя Христа, тоді як інші називають її підробкою.

Фахівці використали ШІ-візуалізатор Midjourney, щоб створити симуляцію обличчя за плащаницею.

На отриманих знімках Ісус зображений з довгим волоссям, бородою, а також ранами та порізами на обличчі й по всьому тілу, які вказують на те, що він був щойно вбитий.

На думку скептиків, невідомий художник 14-го століття підробив “плащаницю Месії”, використовуючи порошкову фарбу на скульптурі або на тілі моделі. Натомість багато католиків переконані, що на полотнищі тканини закарбувався образ Христа в момент воскресіння.

У 1908-х роках завдяки радіовуглецевому аналізу науковці встановили, що плащаницю виготовили у 1300-х роках.

Своєю чергою, доктор Ліберато де Каро з італійського Інституту кристалографії, використовуючи ширококутове розсіювання рентгенівських променів, спробував довести, що тканина точно відповідає зразку зі знаменитої облоги Масади в 55-74 рр. н.е.

“Цвіль і бактерії, що колонізують текстильні волокна, а також бруд або вуглецевмісні мінерали, такі як вапняк, що прилипають до них у порожніх просторах між волокнами, які на мікроскопічному рівні становлять близько 50% об’єму, можуть бути настільки складними для повного усунення на етапі очищення зразка, що це може спотворити датування”, – пояснив він.

Де Каро також зауважив, що в тканині є чимало пилкових зерен рослин, котрі походять з Близького Сходу, тим самим відкидаючи ідею про те, що це підробка.

Нині переконливих доказів існування цього артефакту до середини 1300-х років існує зовсім мало. При цьому є припущення, що дуже схожа реліквія, викрадена з константинопольської церкви століттям раніше, могла бути однією з частин комплекту.

Цікаво, що різні папи римські схвалювали Туринську плащаницю як чудову реліквію, зокрема папа Іван Павло II і папа Франциск 2013 року, але католицька церква загалом не має офіційної позиції щодо її справжності.

Джерело: bukvy.org

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