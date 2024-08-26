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Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа із зображення на Туринській плащаниці

Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа із зображення на Туринській плащаниці

Італійські вчені за допомогою штучного інтелекту відтворили обличчя Ісуса Христа зі шматка тканини, в який, як переконані деякі науковці, його загорнули після розп’яття.

Туринська плащаниця протягом століть неодноразово опинялася в центрі суперечок: дехто вважає, що в матеріалі можна розгледіти обриси обличчя Христа, тоді як інші називають її підробкою.

Фахівці використали ШІ-візуалізатор Midjourney, щоб створити симуляцію обличчя за плащаницею.

На отриманих знімках Ісус зображений з довгим волоссям, бородою, а також ранами та порізами на обличчі й по всьому тілу, які вказують на те, що він був щойно вбитий.

На думку скептиків, невідомий художник 14-го століття підробив “плащаницю Месії”, використовуючи порошкову фарбу на скульптурі або на тілі моделі. Натомість багато католиків переконані, що на полотнищі тканини закарбувався образ Христа в момент воскресіння.

У 1908-х роках завдяки радіовуглецевому аналізу науковці встановили, що плащаницю виготовили у 1300-х роках.

Своєю чергою, доктор Ліберато де Каро з італійського Інституту кристалографії, використовуючи ширококутове розсіювання рентгенівських променів, спробував довести, що тканина точно відповідає зразку зі знаменитої облоги Масади в 55-74 рр. н.е.

Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа із зображення на Туринській плащаниці

“Цвіль і бактерії, що колонізують текстильні волокна, а також бруд або вуглецевмісні мінерали, такі як вапняк, що прилипають до них у порожніх просторах між волокнами, які на мікроскопічному рівні становлять близько 50% об’єму, можуть бути настільки складними для повного усунення на етапі очищення зразка, що це може спотворити датування”, – пояснив він.

Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа із зображення на Туринській плащаниці

Де Каро також зауважив, що в тканині є чимало пилкових зерен рослин, котрі походять з Близького Сходу, тим самим відкидаючи ідею про те, що це підробка.

Нині переконливих доказів існування цього артефакту до середини 1300-х років існує зовсім мало. При цьому є припущення, що дуже схожа реліквія, викрадена з константинопольської церкви століттям раніше, могла бути однією з частин комплекту.

Цікаво, що різні папи римські схвалювали Туринську плащаницю як чудову реліквію, зокрема папа Іван Павло II і папа Франциск 2013 року, але католицька церква загалом не має офіційної позиції щодо її справжності.

Джерело: bukvy.org

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