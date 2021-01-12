Снегопад, метель и гололед. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Харьковщине

Метеорологи сообщили о резком ухудшении погодных условий. И, исходя из предупреждения харьковского Гидрометцентра, 13 января на Харьковщине существенно заснежит.

Светлана Егорова-Луценко, первый заместитель главы ХОГА

Починаючи з другої години, 13 січня очікується випадіння значної кількості снігу, згодом - мокрого снігу, а також налипання мокрого снігу, що може призвести до проблем з енергопостачанням. Місцями по області - південно-східні регіони - очікується ожеледь, хуртовина, вітер східного напрямку.

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, снежные накаты и заносы. Снега, по прогнозам синоптиков, должно выпасть 10-15 см. Улучшения погодных условий ожидают только во второй половине дня - 14 января

Сергей Магдисюк, внештатный советник главы ХОГА

Теплове господарство буде надавати якісно і цілодобово послугу, водопровідне господарство - також. Ну, а газові бригади, також аварійні будуть на цілодобовому чергуванні і будуть у разі виникнення ситуації інформувати.

Дорожники области тоже готовы к природным капризам - говорят, на обслуживание дорог государственного и местного значения подготовлено более трех сотен единиц техники и полтысячи рабочих. Соли и песчано-солевой смеси достаточно. Диспетчерский отдел будет работать круглосуточно.

По городу же все коммунальные предприятия, по словам советника городского головы Андрея Руденко, будут тоже работать в круглосуточном и усиленном режиме.

Андрей Руденко, зам. городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Это и «Дорремстрой», и «Горсвет», и «Горлифт», и «Водоканал», и «Теплосети». Все, что касается непосредственно и горгаза, и облэнерго, - провели с ними тоже совещание. Все вопросы отработали. На сегодняшний день проблематики не вижу.

В мэрии попросили патрульных полицейских особое внимание уделить Полтавскому Шляху и спуску Жилярди, где из-за осадков машины могут застревать и провоцировать пробки.

Самих же водителей призвали не выезжать без крайней необходимости, и что немаловажно - парковать машины так, чтобы снегоуборочная техника имела возможность беспрепятственно чистить дороги.

Агентство Телевидения Новости