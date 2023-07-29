SpaceX запустила найважчий комерційний супутник

Супутник Jupiter 3 здатний забезпечити максимальну пропускну здатність 500 гігабітів на секунду на території США, Канади, Мексики та країн Південної Америки.

SpaceX Ілона Маска здійснила успішний запуск важкої ракети Falcon Heavy, яка вивела на геостаціонарну орбіту американський телекомунікаційний супутник Jupiter 3, повідомляє «Кореспондент».

Запуск ракети-носія було здійснено зі стартового майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в п’ятницю о 23:04 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 06:04 за Києвом)

Супутник зв’язку вагою 9,2 тонни є найважчим у світі.

Апарат призначений для високошвидкісного підключення до Інтернету. Він здатний забезпечити максимальну пропускну здатність 500 гігабітів на секунду на території США, Канади, Мексики та країн Південної Америки. Вартість супутника оцінюється в $445 млн.

Після відокремлення від носія два бічні прискорювачі Falcon Heavy здійснили вертикальну посадку на майданчиках LZ-1 і LZ-2 на космодромі на мисі Канаверал.Liftoff! pic.twitter.com/7fep4mFSOi— SpaceX (@SpaceX) July 29, 2023

Агентство Телевидения Новости