Стань создателем приложений: запишись на курс по разработке под iOS

Устройства iOS — одни из самых популярных в мире, поэтому так важно предлагать пользователям удобных и полезные для жизни приложения. Спрос на них постоянно возрастает. Это ниша, которую может заполнить даже начинающий разработчик. Важно только обучиться основам создания мобильных приложений и разобраться в том, как их публиковать в Apple Store. В этом способен помочь ios курс от Sigma Software University.

Что нужно знать перед началом обучения

Разработка проектов, которые будут популярны среди пользователей устройств iOS без серьезной подготовки может быть затруднительной. Здесь важно не только прописать правильно программу, но и адаптировать ее под устройства iPhone или iPad. Операционная система iOS пропускает только качественные продукты. К тому же важно создавать продукт, который будет работать сразу на разных «яблочных» устройствах без серьезной переработки кода. Именно поэтому лучше пройти специальные курсы программирования iOS, где поэтапно расскажут, как создавать востребованные приложения.

Для этого ученики должны обладать минимальным набором знаний. Обучение в основном проходит на украинском языке, но различные термины программирования требуют от учеников знаний английского. Необходимый минимум – уровень Intermediate. Кроме того, необходимы базовые знания в программировании. Среди них:

знание основных принципов объектно-ориентированного программирования, которые позволят сфокусироваться на первоначальных данных и объектах;

понимание природы структуры различных данных и умение выделять их особенности;

навыки работы с памятью;

умение работать с операторами и циклами.

Это базовые занятия, во всем остальном онлайн курс iOS поможет разобраться.

Какие знания дают iOS developer курсы

Начинающие и уже продвинутые разработчики смогут многое почерпнуть из данного курса. Его главное преимущество – весь процесс показан детально и от начала до конца, от разработки до внедрения и выпуска приложения на площадку Apple Store. В процессе обучения ученикам предстоит на практике разобраться, как создавать такие приложения. Можно будет попрактиковаться и сразу же внедрять приложения.

В процессе прохождения разработчики познакомятся с языками программирования Swift и Objective C, научатся с ними работать. В модулях также разберут такие вопросы, как:

работа с системными и отдельными библиотеками;

работа с кодом – свободное его чтение и понимание всех процессов, внесение корректировок;

работа с системой контроля версий, принципы и все процессы, как их настроить и влиять.

Ученикам не придется разбираться со всем самостоятельно. Такой объем информации обработать сложно. Именно поэтому на всем пути учеников будут направлять и поддерживать профессиональные преподаватели. К ним можно обращаться с любой проблемой, они всегда готовы помочь и подсказать. Кроме того, получать знания можно не только от преподавателей. Обучающие материалы также представляют, а доступ к видеоурокам открыт на все время проведения курса и еще на пол года после его завершения. Это поможет уже в профессиональной деятельности еще раз обратиться к пройденному материалу, что-то повторить.

Что будет после прохождения курса

Данный iOS курс Киев еще не видел. Заниматься можно с любой точки, главное стабильное подключение к сети. После прохождения 28 занятий, включая практические задания и модули, учеников ждет финальный тест. Вся информация по курсу периодически и так будет закрепляться. Для этого предусмотрены домашние задания после каждого урока. Однако финальный проект – это реальная возможность разработать что-то уникальное. После разработки этот проект необходимо защитить. Преподаватели укажут на возможные недочеты в работе и дадут свою экспертную оценку проделанной работе.

Эти iOS разработчик курсы от Sigma Software University позволяют в дальнейшем найти работу по специальности. После прохождения ученики получают сертификат, где будет перечень пройденных курсов и полученные в результате этого навыки. Такой сертификат позволит быстро найти работу в топовых IT-компаниях.