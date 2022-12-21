Тепло та сухо: яка погода буде в Україні до кінця грудня та на Новий рік

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода після Дня зимового сонцестояння та на Новий рік. За прогнозом синоптика українцям не слід очікувати сильних заморозків та снігопадів.

Синоптик зазначила, що в Україні очікується багато темряви, холоду, снігу. Однак світловий день скоро збільшуватиметься.

За прогнозом синоптика, 22 грудня, Дня зимового сонцестояння, в Україні переважатиме тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме 0…+9 градусів, у Криму потеплішає до +11°С. У західних областях та на півночі України очікуються опади у вигляді дощу, місцями зі снігом.

За попередніми прогнозами, в Україні 1 січня 2023 року буде без опадів і теплим. Діденко поділилася:

І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути з „плюсами“… Хоча, звичайно, прогноз вимагатиме ретельного уточнення, ще зарано. Але ця прогностична модель мені подобається

Синоптик додала, що найближчим часом погода в Україні буде переважно теплою, але вологою з періодичними опадами. З вівторка, 27 грудня, до кінця цього року домінуватиме суха повітряна маса.

У Харкові, за попередніми прогнозами, погода на Новий рік буде в районі 0

Агентство Телевидения Новости