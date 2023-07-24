Терехов хоче зустрітися з батьками школярів, щоб обговорити «наболілі освітні питання»

Харківський міський голова Ігор Терехов ініціює зустрічі з батьками, щоб обговорити наболілі освітні питання.

Про це повідомляється на сайті харківської міської ради.

«З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог», – зазначив міський голова.

Записатися на обговорення можна за вказаними телефонами:

– 27 липня, Шевченківський район: (067) 708-86-99, (057) 702-11-09 – Яна Станіславівна, (050) 233-73-48, (057) 702-11-09 – Ірина Вікторівна;

– 1 серпня, Новобаварський район: (066) 603-53-50, (057) 725-15-90 – Лілія Віталіївна;

– 2 серпня, Холодногірський район: (067) 718-07-16 , (057) 725-34-51 – Ольга Вікторівна;

– 3 серпня, Салтівський район: (096) 273-27-02, (057) 725-15-74 – Вікторія Михайлівна, (097) 278-14-86, (057) 725-15-74 – Дмитро Валерійович;

– 7 серпня, Немишлянський район: (097) 319-90-79, (057) 725-16-90 – Марія Сергіївна, (099) 562-60-25, (057) 725-15-89 – Олена Олександрівна;

– 8 серпня, Слобідський район: (050) 722-53-14, (098) 957-03-94, (057) 725-84-02 – Тетяна Миколаївна, (063) 832-60-60, (057) 725-84-03 – Євгенія Сергіївна;

– 9 серпня, Індустріальний район: (066) 183-53-86, (057) 725-53-59 – Олена Борисівна, (099) 105-27-15, (057) 725-53-47 – Марина Володимирівна;

– 10 серпня, Основʼянський район: (066) 042-07-08, (093) 386-44-32, (057) 725-27-91 – Наталія Володимирівна;

– 11 серпня, Київський район: (098) 610-22-61, (057) 725-08-71 – Ірина Юріївна.

Агентство Телевидения Новости