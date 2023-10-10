Терехов планує побудувати підземні школи у всіх районах міста

Школи, де могли б безпечно навчатися діти під час війни, необхідно побудувати в кожному районі міста Харкова.

Про це сьогодні, 10 жовтня, в ефірі національного телемарафону наголосив Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

За його словами, першу підземну школу за всіма сучасними нормативами почали будувати в Індустріальному районі, де у дві зміни зможуть навчатися 900 дітей.

«Ми розраховуємо завершити будівництво підземної школи приблизно до нового року, щоб з нового року школярі могли навчатися у безпечних умовах», – наголосив очільник Харкова.

Також Ігор Терехов зазначив, що все більш популярною стає міська метрошкола.

Агентство Телевидения Новости