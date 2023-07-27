Терехов: У Харкові до першого класу підуть 7 тисяч дітей

Школи міста Харкова готуються прийняти 7 тисяч першокласників. За даними міськради, зараз у місті знаходиться 38% усіх школярів.

«До першого класу підуть 7 тисяч маленьких мешканців Харкова. Також багато тих, хто виїхав та навчається в онлайн-режимі. Ми втратили лише 10% учнів», – повідомив міський голова Ігор Терехов.За словами Терехова, зараз міська влада працює над тим, щоб створити безпечні умови для комбінованого навчання школярів, але остаточне рішення, наголосив мер, буде ухвалене батьками.Нагадаємо, нещодавно Ігор Терехов запросив батьків обговорити наболілі освітні питання. Зустрічі відбудуться у кожному районі Харкова.

Агентство Телевидения Новости