В Европе создадут первый в истории "военный интернет"

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории "военного интернета".

Как сообщает издание ZDNet, соответствующее соглашение министры обороны Германии Урсула фон дер Лейен и Нидерландов Анк Бейлевелд подписали в минувшую среду в Брюсселе, где проходило заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

Отмечается, что это первый случай, когда две страны объединяют свои военные сети.

Новая объединенная сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN). Она станет тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.

Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком Кобленце, а центр технологического дизайна и прототипирования откроют в нидерландском Амерсфорте.

На первом этапе в рамках TEN наладят связь между наземными операциями немецкой армии (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Ожидается, что развертывание TEN обойдется обеим странам в миллионы евро. Деньги понадобятся на переоснащение десятков тысяч солдат и транспортных средств новым совместимым с TEN оборудованием, отмечает издание.

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