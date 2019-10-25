В Харькове состоялся выпуск летного факультета ХНУВС, лучшему курсанту вручили "Меч Дружбы"

Давайте оплесками привітаємо лейтенанта Олексія Ждєда з отриманням почесної нагороди.

Алексей Ждед в этом году стал лучшим выпускником летного факультета университета воздушных сил. Поэтому, по традиции, кроме золотой медали, получил еще и "Меч Дружбы". Мужчина рассказывает, что еще когда впервые в жизни увидел самолет в воздухе, пообещал себе, что завоюет небо.

Алексей Ждед, выпускник ХНУПС им. Ивана Кожедуба

Вперше я піднявся у небо не пасажиром, а вже тобто пілотом. Я пройшов теоретичну підготовку склав усі екзамени, після цього в кабіну, думав, що я от вивчив, все, підготовлений, думаю, зараз все, як в книжці написано, але як в книжці написано, буває дуже-дуже рідко, тому для мене це було неочікувано, і з усім доводилося справлятися.

Отец лучшего выпускника, Александр - полковник в отставке, служил в прикарпатском военном округе в артиллерийских войсках и более десяти лет преподавал во Львовском военном лицее имени героев Крут, который, собственно, и закончил его сын. Мужчина говорит: гордится, что сын продолжает военную династию семьи.

Александр Ждед, отец летчика

Военным он мечтал быть, я думал, что он всё-таки пойдёт по моим стопам. Но – «всё, поступать только в летную буду», ну, конечно, переживали, знания-то хорошие у него были, он с медалью закончил, с золотой закончил лицей. Больше переживали, как комиссии медицинские пройдет.

Сегодня 86 молодых лейтенантов летного факультета получили свои первые офицерские погоны. 24 из них получили квалификацию - летчик третьего класса, и еще семь - штурман 3-го класса.

Константин Васюта, д.т.н., заст.нач. университета по учеб. работе ХНУПС им. Ивана Кожедуба

Це винищувачі, які літали, опанували бойовий літак Міг-29 і Су- 27, це льотчики, які пілотували штурмовий літак Су-25, це вертолітники, це штурмани, офіцери бойового управління і оператори безпілотних літальних авіаційних комплексів Байрак Тар, які пройшли навчання в Туреччині і сьогодні також разом зі своїми товаришами отримали лейтенантські погони.

На торжественном выпуске летчиков приветствовал командующий Воздушных Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов. По его словам харьковский военный вуз имеет огромный потенциал.

Сергей Дроздов, командующий Воздушных Вооруженных Сил Украины

Просто розпирає груди, що я сьогодні бачу, що наші випускники з широко відкритими очима з посмішками дивляться в своє майбутнє, що вони опанували бойову техніку, що вони зараз прийдуть у військові частини на зміну нам же більш досвідченому поколінню.

А в воинские части выпускники поедут сразу после месячного отпуска.





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