В ХНУ им. Каразина выбирают ректора

Выборы нового ректора одного из крупнейших вузов Харькова начались в 9 утра. Одним из первых свой голос отдал нынешний руководитель национального университета им. Каразина – Виль Бакиров, который возглавлял университет в течение 23 лет. Накануне он опубликовал обращение к преподавателям и студентам с призывом прийти на выборы и отдать свой голос, а также сообщил, что продолжит работать в университете.

Виль Бакиров, ректор ХНУ Им. Каразина:

Я залишаюсь в університеті, я залишаюсь головою вченої ради в університеті і робитиму усе, щоби він продуктивно і успішно вирішував всі складні питання свого подальшого розвитку. Оргкомітет зробив все необхідне для проведення голосування.

Участие в голосовании будут принимать преподаватели и ученые, персонал, который помогает в научной деятельности и студенты. Для каждой группы создали квоты. Из них только 16% закреплены за студенчеством университета.

Максим Фоломиев, секретарь организационного комитета по проведению выборов ректора:

Загалом 2490 виборців. Вони розподілені по шести дільничним виборчим комісіям. Про розподіл було повідомлено заздалегідь. Вони з 9-до 15 години приходять на дільниці. Ми знаходимося біля першої виборчої дільниці, тут голосують 950 виборців.

За ректорское кресло борются четыре кандидата, которые работают в вузе – декан физического факультета Руслан Вовк, директор учебно-научного института «Физико-технический факультет» Игорь Гирка, декан юридического факультета Татьяна Кагановская и декан факультета радиофизики и компьютерных систем Сергей Шульга.

Даниэла, студентка:

Программы были очень разные. Но очень похожие по пунктам. Все примерно об одном и том же говорили, но разными словами. Классно, что по стилю самой программы можно было примерно представить, что это за человек. Даже не читая в шапке названия кандидата. Но да, довольно сложно выбирать и не могу сказать, что выбор здесь однозначен.

Екатерина Лискова, сотрудница библиотеки университета:

Складнощів ніяких не було, все чітко зрозуміло. Я мабуть можу зрівняти з виборами політичними. Бо є списки, є необхідність розписатися за бюлетень, кабінки для голосування та урни. Все просто. Я свій вибір зробила, сподіваюся, що він буде на краще для університету.

Избирательные участки оборудованы камерами видеонаблюдения, которые фиксируют соблюдение процедуры голосования и подсчета голосов.

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