В мерії розповіли, за яких умов харківські школяри розпочнуть офлайн навчання

В школах и детских садах Харькова должны появляться оборудованные бомбоубежища или укрытия.

Про це в інтерв’ю виданню “Страна.ua” повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Я дуже хочу, щоб першого вересня у школярів не вкрали святкову лінійку, особливо першокласників. І водночас я думаю про безпеку. Ми зараз вирішуємо, як нам бути зі школами та дитсадками. Тому що ми, на жаль, маємо такого сусіда, який постійно може завдавати ударів. Після нашої перемоги ми маємо переглянути систему безпеки, тим більше у такому місті, як Харків», – наголосив мер.

Ігор Терехов зазначив, що якщо в Росії збережеться сьогоднішній режим, прогнозувати майбутнє буде складно, тому система безпеки в Україні має відповідати рівню Ізраїлю.

«Це дуже дорого та клопітно. Але ж ми знаходимося в таких реаліях, які, на жаль, визначили не ми. Вже будували стіну – і де вона? Та що дасть стіна? Її можна пробити, а потім проїхати. Це довго, дорого та неефективно. Має бути нормальне озброєння – той самий «купол» чи інші нові технології», – повідомив в інтерв’ю міський голова.

Агентство Телевидения Новости