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В Польше прогнозируют аномально жаркую погоду

В Польше прогнозируют аномально жаркую погоду

Метеорологи предупреждают, что надвигающаяся на Польшу жара – это рекордные и опасные температуры. Если долгосрочные прогнозы оправдаются, температура ртутного столбика превысит 40 градусов, что станет рекордной температурой с 1921 года.

Начало этой недели в Польше почти такое же, как и в минувшие выходные. Максимальная температура поднимется до 23 градусов выше нуля, но каждый следующий день будет немного теплее. Так, в среду, 13 июля, на западе страны термометры покажут 27°C. В ближайшие дни серьезных изменений ожидать не стоит.

Жара в Польшу доберется к концу недели, что подтвердило американское правительственное агентство NOAA, которое занимается прогнозированием погоды. Многочисленная модель прогноза погоды для Польши, созданная Global Forecast System, показывает, что 17 июля может быть жарко. Столбики ртутного столбика покажут более 30 °C, а жара будет продвигаться преимущественно на запад и юг Польши.

Хуже всего будет 19 июля на западе страны. Жители Вроцлава, Лешно и Зеленой Гуры почувствуют рекордные 43 °C. Не менее жарко будет в Познани, Калише и Свебодзине, где термометры покажут 42°C.

Этот прогноз не внушает оптимизма. Польша борется с засухой, которая, в частности, приведет к более низким урожаям, а затем может повлиять и на цены.

Источник: in-poland.com

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