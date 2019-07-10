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В Тихом океане обнаружили огромный мусорный остров

В Тихом океане обнаружили огромный мусорный остров

Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 млн. квадратных километров, что певосходит по разщмерам площадь почти трех Украин. 

После того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн. тонн в год.


Агентство Телевидения Новости

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