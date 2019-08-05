В Украине создали Институт развития образования

Кабинет Министров создал государственное учреждение Украинский институт развития образования. Институт будет работать над реформой общего среднего образования. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №593-р в понедельник, 5 августа.

Институт будет работать под управлением Министерства образования и науки. Минобразования поручено в течение 3-х месяцев утвердить устав и структуру Института и осуществить организационные мероприятия по материально-техническому и кадровому обеспечению заведения в пределах расходов, предусмотренных в госбюджете на содержание учреждений, относящихся к сфере управления Минобразования.

"Деятельность учреждения будет способствовать координации организационного и методического обеспечения внедрения концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года", - говорится в сопроводительной информации.

Отмечается, что заведение, в частности, будет заниматься разработкой госстандартов, образовательных и учебных программ, вопросами повышения квалификации педагогических работников и обеспечением учебниками педагогов и учеников.

Агентство Телевидения Новости