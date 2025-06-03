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Використання штучного інтелекту в освіті: чи деградують через це студенти

Використання штучного інтелекту в освіті: чи деградують через це студенти

Річ не в тім, аби уникати ШІ, а навпаки — навчитися максимально ефективно його використовувати.

Відтоді, як штучний інтелект (ШІ) почав масово інтегруватися в освіту, з'явилися тривожні прогнози стосовно його негативного впливу на розумові здібності студентів. Багато консервативних викладачів та експертів вважають: якщо ШІ виконує завдання замість учнів, це неминуче призведе до деградації їхнього мислення, адже логіка проста — навіщо напружувати мозок, якщо нейромережа миттєво може дати необхідну відповідь?

Однак, як пише освітній експерт Володимир Страшко в статті для ZN.UA “Штучний інтелект в освіті: деградація мислення чи революція в навчанні?”, нещодавнє масштабне дослідження, опубліковане у впливовому науковому журналі Nature, демонструє протилежні результати. Зокрема, згідно з висновками дослідників, штучний інтелект не лише не погіршує навчальних результатів, а навпаки — істотно покращує їх.

Серед іншого, вчені встановили, що:

● використання штучного інтелекту позитивно впливає на навчальні успіхи студентів;

● значно поліпшується сприйняття процесу навчання;

● штучний інтелект сприяє розвитку навичок мислення вищого порядку (higher order thinking).

Особливо ефективно штучний інтелект впливає на навчальний процес, коли йдеться про STEM-дисципліни (наука, технологія, інженерія, математика), де критично важлива можливість персонально детально розібрати кожен крок виконання завдань. Крім того, оптимальним терміном використання ChatGPT для отримання помітного ефекту є період від чотирьох до восьми тижнів регулярного залучення нейромережі до навчального процесу.

Як зазначає автор, важливим висновком дослідження є також те, що ефективність використання ChatGPT значною мірою залежить від того, як саме його інтегрують у навчальні курси.

“Найкращі результати демонструють курси, побудовані на вирішенні практичних проблем і розвитку конкретних компетенцій”, - пише Страшко.

Такий аналіз, за його словами, дозволяє значно ширше поглянути на проблему.

“Очевидно, що річ не в тім, аби уникати ШІ, а навпаки — навчитися максимально ефективно його використовувати”, - пояснює експерт, зазначаючи, що освітні заклади повинні змінити свій підхід і почати використовувати ШІ як потужний інструмент для розвитку, а не для пасивного отримання готових відповідей.

“І поки ми про це розмірковуємо, в деяких країнах світу ці підходи впроваджують у життя”, - додав він.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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