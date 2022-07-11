Випускникам Харківщини, які опинилась за кордоном, почали видавати атестати

У Департаменті науки і освіти Харківської ОВА повідомили, що понад 50 атестатів відправлено за кордон.

Так, випускники шкіл, які у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф мусили поїхати за кордон, зможуть отримати документ про освіту в дипломатичних установах України в інших країнах.

Документи про закінчення базової або повної середньої освіти видаватимуть в дипустановах за заявою.

«Заяву можуть подати самостійно батьки, опікуни, родичі, повнолітній випускник та в окремих випадках неповнолітні здобувачі освіти», – розповіли в Департаменті.

Агентство Телевидения Новости