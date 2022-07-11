Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:58
Просмотров: 148

Випускникам Харківщини, які опинилась за кордоном, почали видавати атестати

Випускникам Харківщини, які опинилась за кордоном, почали видавати атестати

У Департаменті науки і освіти Харківської ОВА повідомили, що понад 50 атестатів відправлено за кордон.

Так, випускники шкіл, які у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф мусили поїхати за кордон, зможуть отримати документ про освіту в дипломатичних установах України в інших країнах.

Документи про закінчення базової або повної середньої освіти видаватимуть в дипустановах за заявою.

«Заяву можуть подати самостійно батьки, опікуни, родичі, повнолітній випускник та в окремих випадках неповнолітні здобувачі освіти», – розповіли в Департаменті.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 