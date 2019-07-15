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У берегов Британии найдена медуза, превышающая рост человека

У берегов Британии найдена медуза, превышающая рост человека

У берегов Великобритании нашли огромную медузу, ращмеры которой превышают рост человека, фото невероятного существа опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели.

У берегов графства Корнуолл на юге Великобритании дайверы сфотографировали огромную медузу, размером с человека. По словам Лиззи Дели, они столкнулись с медузой, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании WildOceanWeek.

Запечатленное на фото создание – медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo). Известно, что диаметр ее купола может превышать 40 см, однако особь, которую встретили биологи, гораздо крупнее.

 

Агентство Телевидения Новости

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