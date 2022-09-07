У четвер Україну накриє довгоочікуване потепління

У четвер температура підніметься на кілька градусів, в деяких областях очікуються невеликі дощі.

8 вересня, практично по всій Україні стане трохи тепліше. Температура підніметься на градус-два. Наприклад, на заході температура підвищиться до +19°…+23°, а на Закарпатті повітря прогріється до +26°. Найхолодніша погода очікується на Сумщині та Чернігівщині, де стовпчики термометрів покажуть лише +16°. Також у Чернігівській, Черкаській та Одеській областях пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Харкові завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +19°.

У Києві – ясно і безхмарно. Температура повітря вночі +9°, вдень +19°.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +9°, вдень +21°.

У Рівному у четвер очікується невелика хмарність, вночі +4°, вдень +19°.

У Тернополі 8 вересня вночі буде +7°, вдень +21°, невелика хмарність.

В Одесі 8 вересня – невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +21°, легкий дощ.

У Херсоні в четвер вночі +9°, вдень +23°, невелика хмарність.

У Дніпрі завтра температура вночі буде +9°, вдень +20°, невелика хмарність.

У Сімферополі в четвер буде ясно і безхмарно, +10°…+20°.

Агентство Телевидения Новости