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У Харкові навчальний рік розпочнеться дистанційно
Для учнів закладів середньої освіти міста Харкова новий навчальний рік 2022/2023 розпочнеться дистанційно.
Про це сьогодні, 11 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Окупанти роблять так, щоб наші діти не могли навчатися у школах та університетах, щоб інфраструктура міста вмирала. Але цим планам не дано справдитися. У новому навчальному році наші школярі та студенти навчатимуться онлайн», – наголосив Ігор Терехов.
Нагадаємо, близько 120 харківських шкіл отримали різні ступені ушкодження внаслідок обстрілу російською армією.