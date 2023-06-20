У Харкові реорганізують умови для навчання та роботи

У місті Харкові створюють комфортні умови для життя дітей, громадян працездатного та похилого віку.Про це сьогодні, 20 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, люди повертатимуться до Харкова, якщо діти зможуть повноцінно навчатися, тому на сесії міськради були виділені кошти на підготовку сертифікованих укриттів у школах. Мер нагадав, що з 1 вересня планується розпочати комбіноване навчання.

«Це залежатиме від воєнної обстановки, але ми робитимемо все, щоб діти були в безпеці», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що комунальні підприємства готові взяти на роботу фахівців – водіїв, зварювальників та представників інших професій, які допоможуть забезпечувати життєдіяльність міста. Крім того, робочі місця надає бізнес, який повертається до Харкова, адже відкриваються кафе, магазини тощо.

Людей похилого віку, за словами міського голови, продовжують підтримувати соцслужби. Крім того, близько 34 тис. містян щодня отримують безоплатні гарячі обіди у школах.

Агентство Телевидения Новости