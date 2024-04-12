У Харкові завершено будівництво першої підземної школи на 900 учнів

В цьому класі першої підземної харківської школи в Індустріальному районі Харкова навчатимуться учні початкової школи кількох навчальних закладів. Проблем із набором школірів не було.

Ігор Возний, директор ліцею № 155

Тема не нова, метрошкола вже працює. Це перша підземна школа в нашому районі і батьки психологічно були готові, ми розповідали їм, спілкувалися. Тому проблем не було, ті, хто були налаштовані, вони погодилися відразу. Батьків цікавить відродження навчального процесу в звичайному офлайн-режимі. Наша школа дуже постраждала від обстрілів і ми не маємо можливості приймати дітей. Малеча ва роки не була в школі, вони не знають, що таке клас, що таке живий вчитель не на екрані, віч-на-віч. Тому батькам важливо, щоб діти нарешті відчули, що таке школа і навчання.

Першокласники відвідуватимуть підземну школу раз на тиждень, інші класи матимуть по три уроки двічі на тиждень.

Ігор Возний, директор ліцею № 155

Це і укриття, і бомбосховище, це і заняття, і відпочинок, і харчування дітей. Дуже не хотілося б, щоб така перспектива у нас була всерйоз і надовго, щоб дітей заганяли під землю. Дуже хочеться, щоб закінчилася війна, прийшов мир і діти могли сісти за парти, але в тій ситуації, в якій перебуває місто, це нормально. Тому що безпека на першому місці.

155та школа в Індустріальному районі зазнала значних руйнацій – було й пряме влучання, й обстріли по всьому периметру. Будівля вже другий рік в «законсервованому» стані. За словами завуча одного з ліцеїв, вчителі чекають першого уроку за справжніми партами не менш за дітей та батьків.

Олена Полозова, завуч початкових класів ліцею № 70

Бо вчителі доклали багато зусиль, щоб отакий освітній простір чекав наших малюків. Вони мріють зустрітися один з одним, побачити свою вчительку наживо, писати крейдою на дошці. У нас такі парти, що їх можна трансформувати і діти будуть спілкуватися не тільки на перерві, але й на уроці. У нас починається нова тема, діти навчилися читати. І ми починаємо з казок українською мовою.

Крім традиційних класів для навчання облаштовано тут і зону відпочинку та психологічного розвантаження у спеціальній ресурсній кімнаті. Також є і кабінет інформатики.

Ольга Винник, директор ліцею № 157

Спеціально обладнаний простір для дітей з особливими освітніми потребами, вони будуть тут грати, проходити корекційні заняття. Кабінет поділений на зони – ігровий куточок, сенсорний куточок, розвантажувальний куточок.

Вікторія Горова, директор початкової школи № 121

У нас інформатику викладають вже в 2 класі. Тому і діти початкової школи можуть займатися в цьому кабінеті, і діти середньої, і старша школа теж може тут працювати. Клас також може використовуватися для проведення аудіювання. Зараз багато кібератак, ІПСО, тому предмет дуже важливий для вивчення, тому тут створено такий кабінет інформатики, де діти зможуть вивчати, як безпечно перебувати в інтернеті.

У планах влади Харкова – будувати такі ж підземні школи і в інших районах міста.

Ігор Терехов, мер Харкова

Ця школа розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни навчатимуться 900 учнів. Почнемо з 350 учнів в одну зміну, потім будемо нарощувати темп. Бо потрібно, щоб діти і вчителі звикли, треба обкатати все це. Що стосується безпеки. Школа побудована за всіма вимогами, які є під час війни. Ми отримали ці ДБН, після чого було розроблено проєкт і по цьому проєкту вона побудована. Що стосується вартості. Ми домовилися з будівельниками, це компанія «Жилстрой-1», ми домовилися про ціну 58,8 мільйони. Це дуже хороша ціна, дуже важко проходили торги, але ми домовилися і вартість цієї школи 58,8 мільйони.

Для майбутнього будівництва підземних шкіл розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Директор навчального закладу, на базі якого й побудовано підземну школу, каже: попит дуже великий, від охочих записати свою дитину немає відбою.

Валентина Пухлій, директор школи

Розташована територіально дуже зручно ця школа. Біля неї знаходяться ще 5 шкіл, які тут представляють свої кабінети. І територія дозволяла. Всі заходи безпеки передбачені. Вентіляція, тепло, протипожежна сигналізація, система оповіщення. Все за останніми держнормами.

На наступний навчальний рік у підземну школу планують набрати 8 перших класів – по 24 учні в кожному.





Агентство Телевидения Новости