У Харківському педуніверситеті відсвяткували День науки

Урочистий захід з нагоди професійного свята працівників науки України відбувся 18 травня у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Працівників університету привітала директор Департаменту освіти Ольга Деменко. Вона зазначила, що освіта і наука завжди були локомотивом Харкова, і подякувала викладачам за виховання висококваліфікованих педагогів.«Десять років поспіль члени Малої академії наук Харківщини посідають перші місця на всеукраїнському рівні. Це дуже серйозний показник. Адже велика наука виростає з малої. Десять років наші школярі є кращими учнями в Україні, а їх виховують саме ваші випускники», – зазначила Ольга Деменко.З нагоди свята кращим співробітникам вишу вручили Подяки міського голови.

Агентство Телевидения Новости