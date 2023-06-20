У пошкодженій обстрілами школі у Новобаварському районі облаштовують укриття

У школах міста Харкова готують укриття, щоб розпочати навчальний рік у комбінованому режимі.

Зокрема, роботи продовжуються в одній зі шкіл Новобаварського району, яка торік зазнала обстрілів, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповіла директор школи Ірина Лапко, у закладі повністю замінили пошкоджені вікна, двері, системи опалення, освітлення та водовідведення, а також відремонтували коридори, стіни та стелі в кабінетах.Зараз робітники проводять капітальний ремонт підвального приміщення, зокрема, відновлюють освітлення, демонтують перегородки для розширення кімнат. За словами Ірини Лапко, там будуть облаштовані мінікабінети, щоб після початку повітряної тривоги школярі могли спуститися до підвалу та продовжити навчання. Крім того, укриття обладнають душовою кабіною, санвузлами та сучасною системою вентиляції, а також під’єднають інтернет. Водночас в укритті зможуть перебувати 700 осіб.

Агентство Телевидения Новости