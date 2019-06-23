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Ученые обнаружили возможные признаки жизни на Марсе

Ученые обнаружили возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил большое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.

Как сообщает The New York Times, данные были получены 20 июня.

"Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования", — заявил один из научных сотрудников миссии. Ожидается, что повторные результаты будут готовы 24 июня.

На Земле метан в основном выделяется живыми организмами. На Марсе, как отмечают в издании, из-за солнечного света и химических реакций молекулы метана разрушились бы за несколько веков.

Поэтому предполагается, что газ появился там относительно недавно.

По другой версии, метан образовался на Марсе миллионы лет назад и сейчас выходит из разломов на поверхности.

Напомним, данные о наличии метана на Марсе звучали и раньше, однако достоверных подтверждений до этого не было.

Агентство Телевидения Новости

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