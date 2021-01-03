Ученый, который помог выявить вирус Эбола, заявил о возможной новой смертельной болезни

У женщины из Демократической Республики Конго обнаружили болезнь с симптомами геморрагической лихорадки, однако тесты лихорадкой Эбола и другие болезни были отрицательные.

Об этом пишет Daily Mail.

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог открыть вирус Эбола в 1976 году, считает, что эта женщина может быть нулевым пациентом нового патогена под названием "Болезнь Х".

Муембе-Тамфум добавил, что в тропических лесах Африки "появляются новые и потенциально смертельные вирусы".

"Сейчас мы живем в мире, где появятся новые патогены. И это представляет собой угрозу для человечества", - добавил он.

По мнению профессора, будущие пандемии могут быть хуже, чем Covid-19, и более апокалиптическими.

Напомним, летом прошлого года в Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости лихорадкой Эбола - заразились 12 человек. Шесть человек умерли.

В марте 2020 из больницы в ДР Конго выписали последнего пациента с лихорадкой. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении вспышки этого острого вирусного заболевания, которое длилось 19 месяцев.

За этот период вирус убил 2264 человека и заразил еще около 1200.

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