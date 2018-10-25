Удивительные факты о стиральной машине: от древности до наших дней

В наше время стиральная машина - предмет обихода, без которого люди просто не представляют свою жизнь. И хотя (согласно статистическим данным) стиральные машины потребляют порядка 30% расходуемой в доме воды и электричества, все равно стирка и качественное выполаскивание вручную не были бы экономичнее. А сколько современная стиральная машинка экономит времени и сил, спросите у своих мамы или бабушки. Мы же предлагаем несколько интересных фактов о стиральных машинках от древности и до нашего времени.

Как стирали в древности

Первая стиральная машина появилась в древнем Вавилоне. Она представляла собой колесо с несколькими лопастями, которое помещали в таз с грязным бельем и вращали. В результате белье стиралось достаточно быстро и его не нужно было тереть руками.

Золотоискатели в Калифорнии усовершенствовали данное устройство - сделали колесо большего размера и впрягли в него мулов. В такой импровизированной стиральной машине можно было постирать одновременно 15 комплектов белья.

Первая официальная стиральная машина

Первый патент на устройство для стирки зарегистрировал в 1856 году американец по фамилии Мур. Это был деревянный бочонок на ножках с рамой над ним. В емкость помещали грязные вещи и добавляли средство для стирки. Затем туда же бросали деревянные шарики и начинали двигать раму. Шарики приходили в движение и работали как несколько десятков рук, стирающих белье.

“Чтобы стиральная машина приобрела привычный для нас вид, ей понадобилось около сотни лет. В 1906 году в устройстве для стирки появился барабан, в 1920 году обогрев воды, в 30-х годах машинка начала самостоятельно сливать воду из бака, в начале 50-х приобрела несколько программ стирки, а в 90-х появились первые стиральные машины-автомат, которые не требовали вмешательства в процесс стирки - достаточно было просто загрузить белье, а затем его развесить”, - делятся интересными фактами и официальные представители шведской компании Electrolux в Украине.

В наше время уже появились стиральные машины с выходом в Интернет, которыми можно управлять на расстоянии через смартфон.

Самые удивительные устройства для стирки

Оказывается, стиральные машинки бывают не только для грязного белья. Например, в США в продажу поступила маленькая стиральная машина для очков. Уже через минуту после загрузки в такое приспособление вы получаете очки, сияющие идеальной чистотой.

В Испании изобрели стиральную машинку для деликатной стирки… домашних любимцев. Это подобие душевой кабины, в которую вы помещаете своего питомца и его обдает водой из множества шлангов.

А еще существуют отдельные устройства для стирки бюстгальтеров, которые предотвращают выпадение косточек и чашечек, перекручивание лямок и т. д.

Кроме того, в наше время можно найти портативные стиральные машины,состоящие из двух пластинок. Между ними помещается грязная вещь и очищается с помощью пара. Такие устройства, к примеру, есть у компании Electrolux и они очень удобны для путешественников, поскольку с легкостью помещаются в дорожную сумку.

Также можно найти экологические стиральные машины, которые стирают без моющих средств, стиральные машины для холостяков, которые гладят и сортируют белье, розовые машинки со стразами для гламурных дам, для геймеров в виде игрового автомата, которые запускаются, только если вам удалось их обыграть, машинки с раковиной вместо верхней крышки, которые экономят пространство в маленькой ванной и т. д.

Если же вы предпочитаете традиционную стиральную машину помните: экономить электроэнергию можно лишь придерживаясь инструкции к бытовой технике и не стирая без необходимости на высоких температурах. Удачных вам стирок!

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